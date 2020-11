1922 -- Abre a pastelaria Versailles, em Lisboa.1936 - É assinado o Pacto Anti-Comitern, entre a Alemanha de Hitler e o Japão.1961 - Três militantes da República Dominicana, as irmãs Mirabal, são assassinadas por ordem do ditador Rafael Trujillo. Em 1999, a Assembleia Geral da ONU assinalou a data proclamando o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.1974 -- Morre, aos 65 anos, U-Thant, secretário-geral das Nações Unidas.1975 - Um dispositivo militar, com base no Regimento de Comandos, opõe-se a uma tentativa de sublevação de unidades militares de extrema-esquerda. É decretado o estado de sítio em Lisboa.- Independência do Suriname.1977 - A Assembleia Geral das Nações Unidas condena Israel pela ocupação dos territórios árabes.1978 - Israel devolve ao Egito o campo petrolífero de Alama, no Golfo do Suez.

1981 -- Espetáculo de estreia dos Heróis do Mar no Rock Rendez Vous, em Lisboa.1982 - Abre o primeiro Parlamento espanhol de maioria socialista.1986 - Portugal é eleito para a comissão executiva do Comité Intergovernamental para as Migrações.- O conselheiro de Segurança Nacional, John Pointdexter, e o seu assessor são detidos no âmbito do escândalo Irão-Contras.

- O Estatuto de Évora Património Mundial é oficialmente reconhecido pela UNESCO.1989 - "Revolução de Veludo" na Checoslováquia. Mais de meio milhão de pessoas, lideradas por Alexander Dubcek, dirigente da Primavera de Praga, em 1968, e por Vaclav Havel, chefe do grupo Novo Fórum, exigem a abertura à democracia. 1990 - Lech Walesa vence a primeira volta das eleições presidenciais polacas.1992 - Os estados membros da CEE emitem uma declaração exigindo a defesa dos direitos humanos em Timor-Leste.- O Parlamento da Checoslováquia aprova a separação do país em duas repúblicas, a República Checa e a Eslováquia.1993 - O pintor português Júlio Pomar recebe o Prémio Montaigne da Fundação FVS Hamburgo.1996 - É inaugurada a sede do Conselho Mundial da Água, em Marselha, França.1997 - O Tribunal Constitucional chumba a Lei das Regiões.1998 - A Câmara dos Lordes considera "não válida" a imunidade diplomática do antigo ditador Augusto Pinochet, na resposta ao pedido de extradição da Audiência Nacional de Espanha, pela morte de cidadãos espanhóis durante o regime militar no Chile.2001 -- Morre, com 62 anos, João Tito de Morais, militante socialista e antigo administrador da agência portuguesa de notícias ANOP.2002 - O Provedor da Casa Pia de Lisboa é demitido, após a revelação da prática continuada de abuso sexual de menores ao cuidado da instituição.

- Carlos Silvino, motorista da Casa Pia e principal arguido, é detido.

- Chega ao Iraque o primeiro grupo de inspetores de armamento da ONU, liderados por Hans Blix.2003 - Os ministros das Finanças da zona euro chegam a um acordo sobre o Pacto de Estabilidade, exigindo o compromisso da França e da Alemanha para o controlo do défice, mas não o cumprimento das metas definidas.2004 - Começa o julgamento do processo Casa Pia, no Tribunal da Boa Hora. O Relatório do Conselho Científico aconselha a passagem da instituição a Fundação.- O Governo de Pedro Santana Lopes aprova a transferência dos fundos da CGD, Nav, Ana e INCM para a Caixa Geral de Pensões, para controlo do défice orçamental de 2004.- O Supremo Tribunal da Ucrânia suspende a publicação dos resultados das presidenciais, perante a probabilidade de existência de fraude.2005 - Relatório do Conselho da Europa, sobre os possíveis centros secretos de detenção dos EUA em Estados-membros da organização, identifica a existência de 31 voos relacionados com a CIA.

- Morre, aos 59 anos, o futebolista George Best.2006 - O antigo ditador chileno Augusto Pinochet assume a responsabilidade política por tudo o que fez durante o seu regime, entre 1973 e 1990.

2007 - O BCP e o BPI anunciam que se concluíram, sem sucesso, as negociações para a fusão das duas instituições. Os dois bancos perderam cerca de 900 milhões de euros em um mês de negociações.

- Um tremor de terra com uma magnitude de 6,2 na escala de Richter provoca o pânico na ilha indonésia de Sumatra, onde a população sofreu vários sismos mortíferos nos últimos anos. Um segundo sismo, de 6,7 graus na escala de Richter, voltou a atingir a Indonésia, designadamente a ilha de Sumbawa. Os dois sismos causaram pelo menos três mortos e 45 feridos.

2008 -- Morre, com 51 anos, o poeta espanhol Ángel Campos Pámpano, galardoado com a edição 2008 do Prémio Eduardo Lourenço, atribuído pelo Centro de Estudos Ibéricos, "vítima de complicações pós-cirúrgicas", no Hospital Universitário Infanta Cristina, em Badajoz

- Morre, aos 94 anos, o escritor William Gibson, que ficou conhecido pela obra "O milagre de Annie Sullivan. William Gibson, dramaturgo e romancista, escreveu 12 peças de teatro, sendo "The miracle worker", em português "O milagre de Annie Sullivan", a mais conhecida.

2009 - É aprovado o plano de viabilização da empresa de semicondutores Qimonda, que adquire um novo nome, Nanium, tendo como principais acionistas o Estado e os bancos BES e BCP.

- Morre, com 60 anos, o futebolista brasileiro Ailton Ballesteros, antigo jogador do Boavista, FC Porto e Sporting na década de 70.

2012 -- A Convergência e União, de Artur Mas, vence as eleições regionais antecipadas na Catalunha, Espanha, mas longe da maioria absoluta.

- Morre, aos 82 anos, Dave Sexton, antigo treinador do Chelsea e do Manchester United, e que liderou os "blues" à conquista da Taça das Taças em 1971.

2013 - O Tribunal Constitucional decide, por sete votos contra seis, incluindo o do presidente (contra), Joaquim de Sousa Ribeiro, não declarar a inconstitucionalidade das normas do aumento do horário de trabalho na Função Pública.

2014 - O ex-diretor nacional do SEF Manuel Jarmela Palos e a ex-secretária geral do Ministério da Justiça Maria Antónia Anes vão para casa em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.

- O Orçamento do Estado para 2015 é aprovado, em votação final global, pela maioria PSD/CDS-PP, os votos contra de toda a oposição e dos quatro deputados do PSD eleitos pela Madeira.

- O argentino Lionel Messi torna-se o melhor marcador da história Liga dos Campeões de futebol com 74 golos, após ter marcado pelo FC Barcelona frente ao APOEL Nicosia.

2016 - Morre, aos 90 anos, o líder histórico cubano Fidel Castro, em Havana (dia 26 em Lisboa).

- O parlamento aprova alterações à proposta de Orçamento do Estado para 2017 que aumentam as deduções em sede de IRS com os gastos com o transporte e as refeições escolares, bem como com os passes sociais.

- Os deputados do PS, do BE e do PCP aprovam na especialidade a alteração à sobretaxa de IRS, que fará com que os contribuintes do segundo escalão não a paguem a partir de janeiro de 2017.

2018 - O incêndio mais mortífero da história da Califórnia (EUA), designado "Camp Fire", é dado como controlado, depois de ter devastado o norte deste estado durante mais de duas semanas e de ter feito pelo menos 88 mortos.

2019 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) ratifica a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa em 5 de maio.

- Morre, aos 63 anos, Gilman dos Santos, deputado e presidente da União Democrática Timorense. Tinha 63 anos.

- Morre, aos 93 anos, Goar Vartanian ("Anita"), espia soviética que, em dupla com o marido, já falecido, impediu o sucesso da "Operação Long Jump", que tinha como objetivo assassinar Estaline, Churchill e Roosevelt em 1943.

Pensamento do dia: "O ícone do nosso tempo é a preservação da árvore da predileção de Goethe, no limiar de um campo de concentração nazi". George Steiner (1923), filósofo, sobre "a dinâmica da demência".