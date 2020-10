Efemérides Lusa - 13 de outubro

Principais acontecimentos registados no dia 13 de outubro, Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático, Dia Internacional sem Sutiã e Dia do Peregrino:1666 -- Morre, com 57 anos, o escritor português D. Francisco Manuel de Melo, autor das "Obras Métricas".1822 - D. Pedro é aclamado imperador do Brasil.1882 - É inaugurada, no Porto, a Associação de Jornalistas e Homens de Letras.1889 - Revolta Boer na África do Sul.1909 - Nasce o compositor e pianista de jazz norte-americano Art Tatum.1912 - O presidente da República Portuguesa, Manuel de Arriaga, coloca a primeira pedra no edifício de A Voz do Operário, em Lisboa.1917 - Relato da sexta e última aparição de Fátima e do chamado Milagre do Sol, pelos três pastores e pessoas mobilizadas nos seis meses anteriores.1919 - Morre o escritor dinamarquês Karl Gjellerup, Prémio Nobel da Literatura em 1917, autor de "O Moinho" e "Os Amigos de Deus". Tinha 62 anos.1921 - Realiza-se a primeira missa campal em Fátima.- Nasce Yves Montand, ator e cantor francês de origem italiana.1923 - Ancara passa a capital da Turquia.1925 - Nasce Margaret Thatcher, líder do Partido Conservador e primeira-ministra do Reino Unido, de maio de 1979 a novembro de 1990.1930 - O bispo de Leiria, José Alves Correia, considera dignas de crédito as aparições de Fátima, em carta pastoral.