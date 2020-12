1732 -- Abre a Royal Opera House, em Covent Garden, Londres, a casa da ópera do compositor Handel.

1842 -- Concerto inaugural da Orquestra Filarmónica de Nova Iorque.

1917 - Grande Guerra 1914-18. Os EUA declaram guerra à Áustria.

1924 - Mário Soares nasce em Lisboa.

1941 - O Japão ataca a base naval norte-americana de Pearl Harbour, no Hawai. Os EUA entram na II Guerra Mundial.

1965 - No decurso do Concílio Vaticano II, é aprovada a declaração sobre liberdade religiosa que põe ao litígio entre as igrejas católica e ortodoxa.

1968 - Os EUA lançam o satélite Orbital-2, chamado o Cartógrafo do Céu, pelos 11 telescópios que possui.

1974 - Entra em vigor o pagamento do 13.º mês aos pensionistas do Estado.

1975 -- Invasão de Timor pela Indonésia. Portugal corta relações com o país.

1980 - Reeleição de Ramalho Eanes para a Presidência da República Portuguesa.

1983 - Um Boeing 727, da Iberia, e um DC-9, da Aviaco, colidem no aeroporto de Madrid. Morrem 99 pessoas.

1985 -- Morre, aos 90 anos, o poeta e romancista britânico Robert Graves.

1986 - Confrontos entre estudantes e forças policiais em Paris durante as manifestações de protesto pela reforma do ensino. São os confrontos mais graves desde maio de 1968.

1988 - Mikhail Gorbachov anuncia, na ONU, uma redução de meio milhão de militares, nas forças armadas soviéticas, e do armamento convencional.

- Morrem cerca de 25 mil pessoas no sismo que abala a República da Arménia, na URSS.

- Morre, aos 52 anos, o músico norte-americano Roy Orbison.

1990 - As delegações dos 107 países presentes nas negociações GATT - Acordo Geral de Tarifas e Comércio abandonam Bruxelas, gerando um impasse de quatro anos sobre as negociações das trocas comerciais entre a Europa e os EUA.

- Morre o escritor cubano Reinaldo Arenas, autor de "Antes que Anoiteça". Tinha 47 anos.

1993 - O Parlamento francês aprova o projeto de Lei que instaura a prisão perpétua para os violadores e assassinos de crianças.

2000 - Começa o Conselho Europeu de Nice que vai consagrar o alargamento da União Europeia.

2001 - São revelados documentos que denunciam a conivência dos EUA na invasão, pela Indonésia, de Timor-Leste em 1975, envolvendo o presidente Gerald Ford, o secretário de Estado Henry Kissinger e o líder de Jacarta, Suharto.

2002 - O Iraque entrega aos inspetores de armamento da ONU o relatório sobre armamento, um dia antes do prazo limite.

- É inaugurado o Metro do Porto.

2003 - Rússia Unida, o partido do presidente Vladimir Putin, vence as eleições legislativas.

- Morre, com 84 anos, o pianista cubano Ruben Gonzalez, membro do Buena Vista Social Club.

2004 -- É aprovado o novo Código da Estrada.

2005 -- O Partido Nacional Democrata, do presidente Hosni Mubarak, vence as eleições legislativas no Egito.

2006 -- Entra em vigor a lei da mobilidade especial na Função Pública.

- São aprovados na Assembleia da República os diplomas sobre o congelamento das carreiras dos funcionários públicos até ao final de 2007 e o aumento da contribuição para a ADSE de 1 para 1,5 por cento.

- A Microsoft lança o motor de busca de livros em inglês books.live.com.

- Morre, com 80 anos, Jeane Kirkpatrick, diplomata norte-americana, primeira mulher embaixadora dos EUA nas Nações Unidas.

2007 - Os ministros da Justiça da União Europeia, reunidos em Bruxelas, aprovam por unanimidade a instituição do Dia Europeu Contra a Pena de Morte.

2008 -- Morre, com 81 anos, o escritor, ensaísta e ficcionista António Alçada Baptista.

2009 - Rosalina Ribeiro, ex-companheira de Lúcio Thomé Feteira, é assassinada com dois tiros, na cidade de Saquarema, a cerca de 90 quilómetros do Rio de Janeiro.

2010 - O fundador da Wikileaks, Julian Assange, é detido pela polícia britânica, no âmbito de um mandado europeu, emitido pelas autoridades suecas.

2011 - A portuguesa Inês Correia sagra-se campeã mundial de kitesurf, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, onde decorreu a última etapa do Circuito Mundial do KSP.

- A coligação PSD-CDS/PP aprova o orçamento de Estado para 2012 que consagra uma redução do défice público para 5,4% do PIB.

- Morre, com 89 anos, Melo Egídio, general que foi governador de Macau entre 1974 e 1979 e CEMGFA entre 1981 e 1984.

- Morre Jerry Robinson, desenhador cocriador dos personagens de Batman - Robin e Joker. Tinha 89 anos.

2012 -- A lei da reorganização administrativa das freguesias, lei 320/XII, é aprovada na generalidade pela maioria parlamentar (PSD/CDS-PP) e com os votos contra de todos os partidos da oposição.

2013 - A Organização Mundial do Comércio anuncia ter sido aprovado, na reunião ministerial que decorreu na ilha indonésia de Bali, um acordo de facilitação do comércio mundial, o primeiro da sua história.

- Morre, aos 85 anos, Edouard Molinaro, realizador francês que dirigiu, entre outros, "La Cage aux Folles" (A Gaiola das Malucas, 1978), em Paris.

2016 - A Comissão Europeia decide agir contra sete Estados-membros na sequência do escândalo da manipulação de emissões poluentes pela Volkswagen, entre os quais a Alemanha, por terem falhado na aplicação das sanções previstas na lei comunitária.

- Matteo Renzi demite-se do cargo de primeiro-ministro de Itália, após a derrota em referendo de uma revisão constitucional que defendia e um pequeno adiamento da demissão para o parlamento aprovar o Orçamento do Estado para 2017.

- O Tribunal da Relação de Lisboa decide a extradição para o Brasil do empresário Raul Schmidt, no âmbito do processo Lava Jato.

2017 - O parlamento aprova, com votos favoráveis de todos os partidos, um voto apresentado por BE, PS e PAN que "condena o reconhecimento de Jerusalém como capital do Estado de Israel pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump".

- O Parlamento australiano aprova o projeto lei sobre a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a última iniciativa legislativa para que as uniões se possam celebrar no país.

- A UNESCO classifica como Património Cultural Imaterial da Humanidade a produção dos "Bonecos de Estremoz", em barro, uma arte popular com mais de três séculos.

- Cristiano Ronaldo ganha pela quinta vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football ao melhor futebolista do ano, somando o quarto troféu nos cinco anos.

- Morre, aos 76 anos, Mário Gil, cantor luso-brasileiro celebrizado pela interpretação da canção "Pelos caminhos de Portugal".

- Morre, aos 69 anos, em Havana, Desiderio Navarro, intelectual cubano editor e diretor, durante mais de 30 anos da revista Critérios, e do centro cultural homónimo.

2018 - O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira é condenado a seis anos e oito meses de prisão e o advogado Paulo Amaral Blanco a quatro anos e quatro meses de prisão com pena suspensa no âmbito do processo Fizz.

- O Sporting sagra-se pela primeira vez campeão europeu de clubes em judo, ao vencer a equipa russa do Yawara-Neva, por 3-2, na final da competição, disputada em Bucareste.

Este é o tricentésimo quadragésimo segundo dia do ano. Faltam 24 dias para o termo de 2020.

Pensamento do dia: "Já deve andar orçado o número de almas que é preciso vender ao diabo, o número de corpos que se tem de entregar, antes do tempo, ao cemitério, para fazer um banqueiro". Almeida Garrett (1799-1854), escritor e político português.

