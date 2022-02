O Produto Interno Bruto (PIB) "apresentou uma variação positiva de 3,32% no quarto trimestre de 2021 quando comparado ao mesmo período do ano 2020, perfazendo um crescimento acumulado de 2,16%", lê-se no documento.

Os números colocam o PIB em linha com a meta estabelecida pelo Orçamento de Estado (OE) para 2021 (2,1%) e reforçam o sinal de recuperação face à crise provocada pela pandemia de covid-19 - em 2020, a economia moçambicana tinha recuado 1,2%.

Para 2022, o governo apontou como meta uma subida do PIB de 2,9% prevista no Plano Económico e Social e OE aprovado pelo parlamento.

Ainda de acordo com o INE, no trimestre final de 2021, o maior impulso à atividade económica foi dado "pelo setor primário, que cresceu em 4,6%", com destaque para a indústria mineira, seguida pelo ramo da agricultura, pecuária, caça, silvicultura e exploração florestal.

