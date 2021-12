"Morreram duas crianças, uma com 10 anos e outra com pouco mais de 1 ano", afirmou à Lusa o comissário da Proteção Civil são-tomense, Edson Bragança, explicando que o corpo de uma das vítimas mortais ainda não foi encontrado.

O responsável, que falou à Lusa pela 11:30 locais (mesma hora em Lisboa), assegurou que não havia, até ao momento, registo de feridos graves.

Segundo o comissário, houve 12 inundações em várias localidades do país, incluindo na capital, São Tomé, embora a zona mais afetada seja a do norte, e há três pontes destruídas e estradas cortadas por caus do deslizamento de terras.

A situação continua a "ser preocupante", na opinião de Edson Bragança, porque as chuvas não param.

Fonte do Governo adiantou à Lusa que as autoridades estão no terreno a recolher informação sobre o ocorrido, mas referiu que as cheias causaram "prejuízos avultados".

O Conselho de Ministros vai realizar uma reunião extraordinária ainda esta manhã para avaliar a situação, acrescentou a mesma fonte.

ATR // JH

Lusa/Fim