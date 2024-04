De acordo com a agência Associated Press (AP), os assessores de Trump falam em realizar encontros em Chicago, Detroit e Atlanta com líderes negros, com o objetivo de realinhar a política americana, invertendo os círculos eleitorais democratas.

A campanha de Trump despediu o seu responsável pelas coligações e não anunciou um substituto, os escritórios de sensibilização das minorias do Partido Republicano em todo o país foram encerrados e substituídos por empresas que incluem uma loja de desconto de cheques, uma gelataria e uma loja de brinquedos sexuais, e os responsáveis pela campanha admitem que ainda faltam semanas para lançar quaisquer programas direcionados.

O presumível candidato presidencial republicano tem estado envolvido em várias polémicas pessoais e jurídicas e há sinais de frustração no terreno, onde os republicanos acreditam que Trump tem uma oportunidade real de mudar as eleições, reduzindo a vantagem do presidente Joe Biden junto dos eleitores negros.

"Para ser sincero, o Partido Republicano não tem um plano de envolvimento coeso para as comunidades negras", disse Darrell Scott, um pastor negro que serviu como conselheiro sénior nas campanhas de Trump em 2016 e 2020, citado pela AP.

Darrell Scott considerou que "o que existe são conservadores em comunidades de cor que assumiram a responsabilidade de liderar as próprias iniciativas".

No Michigan, um campo de batalha crítico que passou de Trump para Biden há quatro anos, vários responsáveis do partido confirmaram que o Comité Nacional Republicano, reformulado pelos aliados de Trump depois de este ter conquistado a nomeação em março, ainda não criou quaisquer centros comunitários para sensibilização das minorias.

Espaços de escritórios para acolher os centros foram oferecidos por membros da comunidade, mas a equipa tem sido um problema, disse o presidente do Partido Republicano do estado de Oakland, Vance Patrick.

"Temos todas essas carroças, mas ainda não temos cavalos, portanto, trata-se de garantir que teremos pessoal quando abrirmos esses escritórios", disse Patrick.

A organização política no terreno tem sido desde há muito uma imagem de marca de campanhas presidenciais bem-sucedidas, que normalmente investem enormes recursos na identificação de possíveis apoiantes e na garantia de que votam.

A tarefa pode ser ainda mais crítica neste outono, dado o número de eleitores que estão entusiasmados com o duelo Biden-Trump.

A campanha de Trump contratou um diretor de coligações nacionais em outubro de 2023, quase um ano depois de ter lançado a sua campanha, mas Derek Silver demitiu-se em março sem explicação, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto, que falaram sob condição de anonimato.

Derek Silver não retornou os vários pedidos de esclarecimentos e nenhum substituto foi anunciado.

Os conselheiros de Trump rejeitam as críticas de que não estão a organizar ou a gastar o suficiente para alcançar as minorias.

James Blair, o diretor político da campanha, disse que não iria "transmitir" os seus gastos ou níveis de pessoal, mas afirmou que "é suficiente para garantir que o aumento histórico do apoio do presidente Trump entre os eleitores negros e hispânicos se mantenha em novembro e depois".

Lynne Patton, conselheira sénior da campanha que supervisiona o trabalho das coligações e que trabalhou em estreita colaboração com a família Trump durante décadas, disse que a equipa política de Trump está a lançar as bases para um programa robusto de sensibilização das minorias, embora, em grande parte, em privado.

PM// SF

Lusa/fim