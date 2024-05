Os tiroteios na sede distrital começaram por volta das 04:00 (05:00 em Lisboa), com os rebeldes a aparecerem no centro da vila, vindos da estrada de Mucojo, relataram as fontes.

"Não estamos bem, os terroristas estão a atacar, chegaram de madrugada e não sei ao certo se morreu ou não alguém", disse à Lusa uma fonte a partir de um esconderijo, em Macomia.

As mesmas fontes indicaram que toda a vila sede distrital de Macomia está tomada por mais de uma centena de insurgentes.

"Estou a dizer que os disparos estão a acontecer em todo o lado, os terroristas ocuparam a vila toda e ainda não saíram, não sabemos se é desta vez que querem ocupar ou não", relatou a fonte.

Algumas lojas de venda de produtos de primeira necessidade e carros de transporte de passageiros, bens e comércio foram abandonados pelos proprietários, devido ao medo.

"Ninguém levou nada, tudo está abandonado, desta vez foi demais porque já estávamos a recomeçar", lamentou à Lusa um comerciante de roupa no centro de Macomia.

A vila de Macomia situa-se na estrada Nacional 1 (N1), que faz a ligação aos distritos mais ao norte, casos de Muidumbe, Nangade, Mueda, Mocimboa da Praia e Palma, pelo que este ataque interrompe igualmente a comunicação por terra aos cinco distritos.

A província enfrenta desde outubro de 2017 uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

Depois de vários meses de relativa acalmia, desde o início do ano que novas movimentações e ataques de rebeldes voltaram a causar milhares de deslocados, mortes, destruição de casas e edifícios públicos.

RYCE // EJ

Lusa/Fim