O Centro Nacional de Controlo Energético (Cenace) do México voltou a elevar o nível de alerta às 18:47 de quinta-feira (00:47 de hoje em Lisboa), após já o ter feito na terça-feira, de acordo com um comunicado.

Na terça-feira, 16 dos 32 estados do México sofreram apagões devido ao encerramento de várias centrais elétricas.

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconheceu, numa conferência de imprensa na quinta-feira, que existe um défice na geração de eletricidade devido à onda de calor, mas garantiu ser "uma questão temporária".

De acordo com dados oficiais, a diferença entre a geração de energia e a procura baixou para menos de 3% na terça-feira, metade do nível mínimo recomendado: 6%.

López Obrador sublinhou que "metade da geração [de energia elétrica] tem a ver com empresas privadas" e lembrou que, antes de assumir a presidência, em dezembro de 2018, a empresa estatal CFE gerava apenas 38% da energia consumida no México.

"Agora já gera cerca de 50%, vai gerar 65% no final do nosso Governo e isso vai dar mais garantias", disse.

O México enfrenta uma onda de calor, que deverá prolongar-se até sábado, com temperaturas superiores a 40ºC em 23 estados do país, incluindo 12 com temperaturas de 45ºC.

Isto numa altura em que a oposição e empresários acusam o Governo de implementar políticas que favorecem a CFE e dificultam o investimento privado em energias renováveis.

Na quinta-feira, o Conselho Coordenador Empresarial, que reúne o setor privado mexicano, garantiu que as causas dos apagões maciços ocorridos desde terça-feira "são estruturais".

