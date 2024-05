"Hoje, temos um dos melhores treinadores do mundo. Temo-lo hoje, temo-lo há quatro anos e temo-lo para o ano", declarou Varandas, na cerimónia de homenagem aos campeões masculinos de futebol na Câmara de Lisboa.

Durante o discurso, o líder 'leonino' enalteceu Amorim, que contratou ao Sporting de Braga por valores avultados, que, então, geraram polémica e desconfiança, como "um dos melhores treinadores do mundo".

"Não é pela vertente financeira nem pela falta de interesse de outros clubes que ele permanece aqui, ano após ano. Permanece aqui, porque o Sporting é um clube que lhe dá proteção, estabilidade, condições para ter sucesso e sobretudo ser feliz", acrescentou.

Frederico Varandas entregou ainda ao técnico o "mérito" do título da I Liga conquistado em 2023/24, em que ainda disputa a Taça de Portugal, na final de domingo com o FC Porto.

Foi o segundo título de Amorim, de 39 anos, que conquistou ainda uma Supertaça e duas Taças da Liga pelos 'verde e brancos', tendo afirmado, em 10 de maio, que queria ser bicampeão nacional e que estava já a preparar a próxima época.

"Não controlamos o futuro, mas estou muito focado no Sporting e no trabalho. Os erros que cometi no passado, certamente não irei cometer no futuro, o meu foco é apenas o Sporting e estamos a planear a próxima época com o máximo de pormenor", disse o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Estoril Praia.

Antes, já tinha insistido que "nada mudou" em relação ao seu futuro, uma vez que tem mais dois anos de contrato com os 'leões', e esclareceu que não afirmou durante a festa do título, no domingo, que o Sporting vai ser bicampeão, mas sim que isso se irá "ver".

SIF // VR

Lusa/fim