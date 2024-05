Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou a sessão com o índice PSI a avançar 1,59% para 6.833,23 pontos, com 15 cotadas em alta e as duas empresas do grupo EDP no topo das subidas.

Das 16 cotadas do PSI, só os CTT ficaram inalterados (4,38 euros).

No resto da Europa, Frankfurt subiu 1,02%, Paris 0,69%, Milão 0,55% e Londres 0,33%, mas Madrid desceu 0,92% devido à queda da maioria dos bancos.

