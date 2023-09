As companhias de navegação às quais pertencem os navios esclareceram que estes fizeram escala no porto de Chornomorsk, para carregar cerca de 20 mil toneladas de trigo com destino a países africanos e asiáticos, explicou Kubrakov via Facebook.

Os dois navios, o Resilient Africa e o Aroyat, navegam sob a bandeira do estado de Palau (no Pacífico) e os seus tripulantes são cidadãos de origem ucraniana, turca, azerbaijana e egípcia, segundo Kiev.

Embora Kubrakov não tenha especificado o horário de chegada dos navios cargueiros em Chornomorsk, os dois navios já estavam no porto à tarde, segundo o site de controlo de tráfico marinho MarineTraffic.

Desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, a Rússia tem bloqueado os portos ucranianos no Mar Negro, algo que gerou grande agitação desde o primeiro momento, devido ao medo da fome em alguns países, uma vez que a Ucrânia é um grande exportador de cereais.

Neste contexto, a ONU e a Turquia atuaram como intermediários na negociação de um acordo internacional que permitiria que as exportações agrícolas ucranianas chegassem aos mercados mundiais a partir de três portos - incluindo Chornomorsk. No entanto, depois de o acordo ter expirado, em julho, Moscovo recusou-se a prorrogá-lo.

Da mesma forma, após o fim do acordo, Moscovo começou a atacar a infraestrutura portuária ucraniana e, em resposta, Kiev estabeleceu um corredor temporário através do Mar Negro para os navios civis transitarem por sua própria conta e risco.

Até ao momento, foram cinco os navios cargueiros que utilizaram o referido corredor com o objetivo de sair dos portos ucranianos, alguns dos quais estavam bloqueados desde o início da guerra.

No entanto, nenhum navio de carga civil tinha feito escala em portos ucranianos.

ATR // MCL

Lusa/Fim