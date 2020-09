O MISA assinala a melhoria nas conclusões do estudo "Moçambique - Avaliação da transparência", que divulgou hoje em Maputo, capital do país.

"Os resultados do presente estudo mostram uma ligeira evolução das instituições públicas no processo de disponibilização da informação de interesse público em resposta aos pedidos de informação, quando comparado com o último estudo do género, realizado em 2018", refere a análise.