"Temos de ter a nível nacional um plano de preparação e respostas para emergências em saúde pública que seja suficientemente lato para nos permitir também ter uma cadeia de comando e controlo, para que todos nós saibamos o que fazer, ter as nossas matrizes de responsabilidade e, sobretudo, estarmos mais preparados para aquilo que é o futuro", afirmou Rita Sá Machado.

Numa sessão plenária dedicada às doenças e terapias do futuro, no Encontro Ciência, que decorre no Porto, Rita Sá Machado defendeu que "para falar dos desafios do futuro é necessária preparação".

"Nós sabíamos que viria uma pandemia, não sabíamos quando, nem exatamente o que ia ser, sabíamos que possivelmente era respiratório, seria um vírus, mas não sabíamos o que era. Estávamo-nos a preparar para isso. A verdade é que o nosso nível de preparação foi um nível de preparação escasso, que não envolveu todos os setores, que foi concentrado mais em algumas áreas da saúde, e portanto, temos de mudar isso", notou.

Além de preparação para eventuais emergências, a diretora-geral de Saúde alertou para a atual crise climática que potencia o aparecimento de outras crises, como a disseminação de doenças infecciosas.

"Estamos a tentar atrasar, mas não vamos conseguir evitar ter essas doenças cá [em Portugal]", referiu.

Questionada pela plateia de como seria possível minimizar o impacto do surgimento dessas doenças ou ameaças face à crescente mobilidade da população, a diretora-geral da Saúde afirmou que o regulamento sanitário internacional foi alterado por forma a integrar a "lição aprendida da covid-19", mas que também na Direção-Geral de Saúde (DGS) esta matéria é acompanhada de forma individual, populacional e de vigilância.

Sob o lema "+Ciência para Uma Só Saúde e bem-estar global", o Encontro Ciência arrancou na quarta-feira e decorre até sexta na Alfândega do Porto. No encontro são esperados cerca de 200 oradores.

