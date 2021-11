Os dois homens foram detidos na segunda-feira, quando embalavam a droga numa residência no bairro Muhaivire, naquela província, disse a jornalistas Gervásio Mia, chefe do piquete no Sernic em Nampula.

"Submetemos a droga a um teste rápido e após alguns segundos o resultado foi positivo para metanfetamina", referiu Jalito Marcos, especialista em drogas no Sernic.

Segundo as autoridades, os 80 quilos de metanfetamina seguiriam para Maputo, capital moçambicana, tendo como destino final a África do Sul.

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), as autoridades do Quénia e da Tanzânia, países a norte de Moçambique, aumentaram a vigilância nos últimos anos, empurrando os traficantes para sul, em direção à costa moçambicana, "em busca de novas rotas e novos mercados".

O país é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e Estados Unidos da América, sobretudo heroína oriunda da Ásia, mas as apreensões de cocaína oriunda da América do Sul têm também aumentado.

