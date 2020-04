Tratam-se de motoristas, comerciantes e consumidores de bebidas alcoólicas, que foram supostamente flagrados a violar o decreto que impõe medidas de prevenção contra à covid-19, disse Manuel Gimo, chefe das operações da Polícia Municipal da Cidade da Beira, em conferência de imprensa.

"Na sua maioria, são pessoas que foram encontrados a consumir bebidas alcoólicas em residências que se transformaram em estabelecimentos de consumo de bebidas [durante a noite], além de motoristas que não cumprem com as exigências do decreto presencial", disse Manuel Gimo.