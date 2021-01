O boletim epidemiológico deste concelho do distrito de Lisboa refere que surgiu um surto no Lar de Santo António, nos Campelos, com 40 infetados, dos quais 34 são utentes (dos 40 testados) e seis são funcionários (foram testados 36).

Ao todo, mais de três centenas e meia de infetados continuam ativos e 28 utentes morreram até agora desde que os surtos estão ativos.

No Lar de São José, de um total de 164 casos confirmados acumulados, 134 permanecem ativos, enquanto 18 pessoas morreram e 12 recuperaram.

No Lar de Nossa Senhora do Carmo, na Ordasqueira, o surto de covid-19 atingiu uma centena de pessoas, das quais 85 continuam infetadas, oito morreram e sete recuperaram.

No Lar Barro Sénior Residence, o surto atingiu 55 pessoas, sendo que 52 estão ativas, uma morreu e duas recuperaram.

De um total de 43 casos confirmados na Casa de Repouso Enseada da Harmonia, no Casal Barreirinha, 35 estão ativos. Sete pessoas morreram e uma recuperou.

No Lar Nossa Senhora d'Ajuda, no Ramalhal, a covid-19 atingiu 46 pessoas, que continuam infetadas.

A Proteção Civil Municipal tem vindo a pedir voluntários para reforçar as brigadas de intervenção rápida (BIR) da Segurança Social, que são insuficientes para dar resposta aos lares do concelho, onde existem surtos de covid-19.

As BIR destacadas para o concelho são compostas por 20 elementos, mas não são suficientes para dar resposta às necessidades.

As tarefas passam sobretudo pela recolha de roupa suja e de resíduos, distribuição de refeições, e apoio no deitar e no levantar de utentes.

Às mortes nos lares por causa da covid-19 acrescem outras 22 associadas ao surto no hospital de Torres Vedras, que atingiu um total de 198 casos confirmados entre utentes e profissionais, dos quais 121 estão ativos, com 12 novos casos, e 55 recuperaram.

Baseando-se nos dados reportados pelo delegado de saúde e divulgados no boletim epidemiológico do concelho, fonte oficial do município esclareceu que o total de casos de infeção engloba utentes que foram contagiados quando estiveram internados na unidade por outras doenças, mas que estão a recuperar em casa.

Os primeiros casos surgiram na semana do Natal, acrescentou.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 3.989 casos confirmados, dos quais 1.340 estão ativos e 2.571 recuperaram e 78 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.107.903 mortos resultantes de mais de 98,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 10.194 pessoas dos 624.469 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

