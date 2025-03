Segundo um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, a depressão Martinho estará pelas 11:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira, aproximadamente a 750 quilómetros a leste da ilha de São Miguel, com "uma pressão atmosférica no seu centro de 997 hPa [hectopascal]" e os seus efeitos deverão começar a sentir-se a partir da madrugada.

O IPMA prevê que a depressão provoque "um aumento da intensidade do vento nas ilhas dos grupos Central e Oriental com rajadas que poderão atingir os 100 km/h [quilómetros/hora] de noroeste, a rodar para norte".

Deverá provocar também nestes grupos "um aumento da agitação marítima, com ondas de norte até sete metros de altura significativa".

Devido à passagem da depressão Martinho pelo arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu aviso amarelo para os grupos Central e Oriental, por vento e agitação marítima.

As ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) estão sob aviso amarelo por vento, das 02:00 locais às 23:00 de quarta-feira, e, por agitação marítima, das 05:00 às 23:00.

Para o grupo Oriental (ilhas de São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo, por vento, vigora das 05:00 de quarta-feira às 05:00 de quinta-feira e, por agitação marítima, das 08:00 às 23:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

ASR // JLG

Lusa/Fim