O concerto dos Da Weasel foi anunciado em 13 de julho de 2019, no último dia da 13.ª edição do NOS Alive. Inicialmente previsto para 2020, tal como a 14.ª edição do festival, acabou por ser adiado dois anos, devido à pandemia da covid-19.

Assim, a reunião dos seis elementos dos Da Weasel - Jay, Pacman (que o público agora conhece como Carlão), Virgul, Guilhas, Quaresma e DJ Glue --, no palco principal do Passeio Marítimo de Algés, acaba por acontecer 12 anos depois de terem anunciado oficialmente o fim da banda, após anos consecutivos de concertos e gravações discográficas.

A discografia dos Da Weasel inclui seis álbuns de estúdio, um EP e dois DVD ao vivo -, na qual se encontram canções como "Good Bless Johnny", "Dúia", "Agora e para sempre (a paixão)", "Ressaca", "Dou-lhe com a alma", "Dialectos de ternura" e "Tás na boa".

"Amor, Escárnio e Maldizer" foi o último álbum de originais que o grupo editou, em 2007, e que na altura representava um amadurecimento da sonoridade, entre o 'hip-hop' e o rock pesado.

Os Da Weasel sobem ao palco principal do NOS Alive às 21:00. Pouco antes, será exibido o documentário "Da Weasel: Agora e para sempre", da autoria de Bruno Martins da Antena3, no qual os seis elementos da banda revisitam uma série de episódios marcantes da carreira do grupo, que deu os primeiros passos no início dos anos 1990, em Almada.

Ao contrário de outros documentários, "Da Weasel: Agora e para sempre" não revisita o arquivo da banda. As histórias que os elementos do grupo contam ganham vida através das ilustrações de António Piedade.

Hoje, no palco principal do NOS Alive atuam também Mother Mother, Haim, Imagine Dragons e Two Door Cinema Club.

No festival, os concertos repartem-se por sete palcos, a começar no pórtico de entrada dos espectadores, passando por um coreto, um palco dedicado à comédia, outro à música eletrónica, mais o palco maior, com os cabeças-de-cartaz.

Naquele que é o último dia da 14.ª edição do festival, atuam também Caribou, Parcels, Manel Cruz, Phoebe Bridgers, DJ Vibe, Salvador Martinha, Marco Rodrigues, Cintia e Russa, entre muitos outros.

Todas as informações sobre o NOS Alive estão disponíveis em www.nosalive.com.

JRS // MAG

Lusa/Fim