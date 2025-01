"Durante a minha conversa por telefone com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, apresentei as condolências da UE pelas vítimas do trágico voo AZAL 8243", disse António Costa na rede social X.

O presidente do Conselho Europeu, que iniciou funções há pouco mais de um mês, exigiu uma "investigação imparcial e transparente" ao incidente.

O desastre aéreo foi alegadamente provocado pela defesa antiaérea russa, de acordo com as declarações feitas pelo Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Vladimir Putin disse que o avião foi atingido enquanto a defesa antiaérea russa estava a tentar repelir 'drones' ucranianos (dispositivos aéreos sem tripulação e remotamente manuseados), rejeitando admitir a culpa pelo incidente.

Na conversa de hoje, António Costa também discutiu com o Presidente do Azerbaijão as relações entre o bloco comunitário e aquele país do Cáucaso (antiga república da União Soviética) e disse querer encontrar-se em breve com Ilham Aliyev para "continuar a reforçar a cooperação".

O voo comercial do Azerbaijão que caiu no Cazaquistão terá sido atingido pela defesa antiaérea russa.

No dia 30 de dezembro, a Procuradoria-Geral do Azerbaijão disse que recebeu a promessa da Federação Russa de que os responsáveis seriam punidos, mas Moscovo não adiantou mais informações.

Pelo menos 38 pessoas morreram.

