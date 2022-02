De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, a VI Cimeira União Europeia e União Africana contará com a presença de chefes de Estado ou de Governo dos países pertencentes às duas organizações, e terá mesas-redondas temáticas, cada uma com a duração de duas horas.

A mesas redondas serão copresididas por dois países da União Europeia e dois países da União Africana e serão dedicadas aos temas do financiamento para o crescimento sustentável e inclusivo; alterações climáticas e transição energética, digital e transportes; paz, segurança e governação; apoio ao setor privado e integração económica; educação, Cultura. formação profissional, migração e mobilidade.

António Costa copresidirá a este último debate, no qual vão participar como oradores externos o diretor-geral da Organização Internacional para Migrações, António Vitorino, e a secretária-geral da Organização Internacional da Francofonia, Louise Mushikiwabo.

Em debate, durante a cimeira entre a União Europeia e a União Africana, de acordo com a nota do Governo português, estarão também temas como a agricultura e desenvolvimento sustentável; e os sistemas de saúde e produção de vacinas.

Durante os dois dias de presença em Bruxelas, o líder do executivo português fará também uma intervenção na mesa temática sobre "Paz, segurança e governança", na qual estarão igualmente presentes o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, e o comissário de Assuntos Políticos, Paz e Segurança da UA, Bankole Adeoye.

A cerimónia de abertura da VI Cimeira União Europeia e União Africana terá lugar ao início da tarde de quinta-feira e o começo das sessões temáticas estão previstas para as 16:00 (hora de Bruxelas, mais uma do que em Lisboa).

No final do dia haverá um jantar no Museu de Belas Artes entre os chefes de Estado e de Governo participantes na cimeira.

Na sexta-feira, a cerimónia de encerramento está prevista para as 12:15 de Bruxelas.

PMF // JPS

Lusa/Fim