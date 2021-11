No final da cerimónia dos 30 anos da Volkswagen Autoeuropa, que decorreu em Palmela, distrito de Setúbal -- e que contou também com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa foi questionado sobre a nova variante do coronavírus B.1.1.529, identificada inicialmente na África do Sul.

"Neste momento está tudo a ser coordenado ao nível da Comissão Europeia relativamente aos voos e temos estado desde a manhã em contacto com os países africanos com quem temos relações mais intensas", começou por responder.

De acordo com o primeiro-ministro, "para já" nenhum destes países da África Austral "está na lista que a Comissão Europeia propôs".

"Na primeira lista que foi divulgada nem Moçambique nem Angola constavam. Temos estado em diálogo e a acompanhar e a ver como todos podemos ajudar-nos uns aos outros", afirmou.

A Comissão Europeia vai propor a suspensão de voos da África Austral com destino à União Europeia devido ao aparecimento de uma nova variante do SARS-CoV-2, causador da covid-19, anunciou esta manhã a presidente da instituição.

As autoridades de saúde belgas detetaram a 22 deste mês um caso da nova variante do coronavírus B.1.1.529, identificada inicialmente na África do Sul, revelou hoje o ministro da Saúde Pública belga, Frank Vandenbroucke.

É o primeiro caso relacionado com esta nova variante identificado na Europa.

Cerca de 30 mutações desta nova variante já foram identificadas em lugares como a África do Sul, Botswana ou Hong Kong, o que tem gerado preocupação a nível mundial e a imposição, por parte de países europeus, de restrições a viajantes oriundos de países da África Austral.

