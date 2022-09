"Diria que ficaríamos todos mais surpreendidos, e provavelmente aqueles que votaram no PS teriam boas razões para criticar, se em vez de ter nomeado alguém do PS tivesse nomeado um adversário do PS. Isso é que me pareceria bastante estranho", defendeu hoje António Costa.

O primeiro-ministro falava à saída da cerimónia de posse do novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que decorreu hoje no Palácio de Belém, em Lisboa.

Questionado sobre as críticas dirigidas por alguns partidos da oposição à escolha do novo ministro, António Costa respondeu que "as oposições têm sempre que encontrar alguma coisa para dizer e raras vezes são muito imaginativas".

O primeiro-ministro deixou um agradecimento a Marta Temido, antecessora no cargo e que esteve presente na cerimónia, por "toda a dedicação e empenho e o serviço prestado ao país", principalmente na época de pandemia da covid-19.

Depois, agradeceu a Manuel Pizarro a sua disponibilidade para regressar a Portugal -- visto que estava a exercer funções como eurodeputado -- voltando a um ministério onde já exerceu funções como secretário de Estado nos governos liderados por José Sócrates.

"Encontra agora outra forma de servir a saúde dos portugueses para além da sua própria qualidade de médico", acrescentou.

Para o primeiro-ministro, Pizarro tem todas as condições para "prosseguir a execução do programa de Governo, dar continuidade às reformas em curso e prosseguir a estratégia de reforço do Serviço Nacional de Saúde".

