"Às vezes perdemos tempo a pensar que temos de ir mais para norte, mais para a Europa, mas às vezes a cooperação sul-sul é mais profícua, dinâmica e concreta", afirmou o chefe de Estado guineense.

O Presidente guineense, que falava após um encontro com o seu homólogo, Paul Kagamé, salientou que a Guiné-Bissau tem muito coisa para aprender com a República do Ruanda, tendo em conta a experiência daquele país.

A Guiné-Bissau assinou hoje acordos de cooperação com o Ruanda nos domínios do Comércio, Turismo e Educação.

"Na educação ainda temos algumas dificuldades que podemos ultrapassar com a vossa experiência", sublinhou Umaro Sissoco Embaló, que convidou Paul Kagamé para realizar uma visita oficial à Guiné-Bissau.

O Presidente do Ruanda salientou que os acordos assinados representam múltiplos passos no reforço da cooperação entre os dois países.

No âmbito da visita, os dois chefes de Estado visitaram hoje o Memorial do Genocídio. O genocídio do Ruanda provocou mais de 800 mil mortos entre abril e julho de 1994, a maioria tutsis e hutus moderados, segundo a ONU.

O Presidente viajou para o Ruanda, para uma visita oficial de dois dias, acompanhado pela ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, Suzi Barbosa.

Do Ruanda, Umaro Sissoco Embaló viaja para a Turquia onde vai participar até 13 de março no Fórum da Diplomacia de Antalya.

