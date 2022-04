Em declarações hoje ao jornal Financial Times, Virginijus Sinkevicius disse que a maioria das licenças solicitadas pelos proprietários de embarcações francesas para pescar em águas britânicas foi obtida, estando pendentes 70.

Em dezembro, a França anunciou que iria pedir à Comissão Europeia (que apoiou o país no contencioso) que iniciasse um processo de litígio pós-Brexit contra o Reino Unido para obter um certo número de licenças de pesca.

A saída do Reino Unido da União Europeia ocorreu em 31 de janeiro de 2020 e é apelidada como "Brexit".

No quadro do acordo assinado no final de 2020 entre Londres e Bruxelas sobre as relações entre a União Europeia e o Reino Unido após o Brexit, Londres aceitou que pesqueiros europeus continuassem a trabalhar em águas britânicas desde que comprovassem que já pescavam na zona antes do Brexit.

Paris queixou-se da dificuldade em fornecer os comprovativos exigidos para as embarcações francesas que operam numa zona pesqueira situada entre seis e 12 milhas náuticas da costa.

Os pescadores franceses ameaçaram bloquear os portos franceses se não obtivessem mais licenças.

ER // JMR

Lusa/Fim