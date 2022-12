Esta informação consta de uma nota divulgada pela Presidência da República cerca de meia hora após o fim da reunião.

"O Conselho de Estado, reunido sob a presidência de sua excelência o Presidente da República, hoje, dia 13 de dezembro de 2022, no Palácio da Cidadela de Cascais, começou a analisar o processo de alargamento e a sua inevitável conexão com o processo de reformas financeira e económica na União Europeia", lê-se na nota.

A reunião do Conselho de Estado teve início cerca das 10:50 e terminou pelas 13:55, com quatro ausências, do presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers, da provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e da conselheira Leonor Beleza, segundo fonte da Presidência da República.

O único ponto na ordem de trabalhos era "União Europeia: processo de alargamento e processo de reformas financeira e económica".

