O espetáculo do cantor acontece no centro do relvado do Estádio Municipal de Leiria, num palco especial, e terá transmissão pelas plataformas 'online' da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O concerto é transmitido no sábado, às 22:30, e marca o arranque de uma semana de atividades paralelas aos jogos decisivos da Taça da Liga, todas adaptadas ao contexto pandémico atual.

Sem possibilidade de ter adeptos no estádio, a Liga preparou uma programação intitulada "Fan home", de forma a envolver os adeptos no espírito da fase decisiva da competição.

Além do concerto de Dino d'Santiago, está prevista uma edição especial de "Maluco beleza", programa de Rui Unas, com o guarda-redes da União de Leiria, Helton, e com o antigo internacional português Nuno Gomes. Haverá também um 'carpool' com António Raminhos e os ex-jogadores Jorge Andrade e Ricardo Pereira.

A 'final four' da Taça da Liga decide-se em Leiria entre 19 e 23 de janeiro, envolvendo as equipas do Sporting, FC Porto, Sporting de Braga e Benfica.

