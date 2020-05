Denominada "Livros por pão", a iniciativa é do poeta cabo-verdiano Ary Reis, também mentor de "Amigos dos Livros", um projeto criado em 2018 que recebe livros a partir de doações para depois os oferecer a várias instituições na cidade da Praia.

Entretanto, com a crise provocada pela covid-19, Ary Reis disse à Lusa que teve que interromper todas as suas atividades e ficou em casa a pensar no que fazer no período de quarentena imposta pelo estado de emergência em vigor na ilha de Santiago há mais de um mês.