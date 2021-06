Em comunicado, a COC refere que esta proposta foi aprovada por unanimidade, poucas horas após ter recebido da Comissão Permanente do PS uma deliberação no sentido de se proceder à "remarcação" do congresso, que está agendado para os dias 10 e 11 de julho em 14 pontos distintos do país.

Segundo a COC, "do ponto de vistas organizativo, legitimidade e validade dos atos e votações já realizados, nenhum prejuízo resultará da eventual remarcação da realização do congresso".

"Em face das circunstâncias e razões aduzidas, entende a COC que se justifica a remarcação da data da realização do congresso para data que a Comissão Nacional, no exercício das suas competências próprias, entenda adequada", lê-se no comunicado.

Nesse sentido, a COC vai agora submeter ao presidente da Comissão Nacional, Carlos César, a proposta de remarcação da data de realização do XXIII Congresso".

Hoje, ao início da tarde, numa nota enviada à agência Lusa, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, adiantou que "ouvida a COC, compete [depois] à Comissão Nacional do PS apreciar e decidir sobre o adiamento" do congresso.

O Congresso do PS, que terá cerca de 1500 delegados, entre eleitos e inerências, está marcado para 14 locais distintos do país por razões de prevenção da covid-19.

Caso se confirme o adiamento do congresso para setembro, os dias mais prováveis são 11 e 12, tendo em conta que os socialistas defendem a realização de eleições autárquicas no dia 26 desse mesmo mês.

