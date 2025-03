Comissão Eleitoral do Kosovo valida vitória de Kurti mas sem maioria absoluta

Pristina, 15 mar 2025 (Lusa) -- Os resultados oficiais das eleições legislativas no Kosovo publicados hoje à tarde, mais de um mês depois do sufrágio, confirmaram a vitória do partido do primeiro-ministro cessante, Albin Kurti, mas sem uma maioria que lhe permita governar sem coligação.