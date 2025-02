Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os 181 casos foram notificados no Bengo (103), Luanda (62), Icolo e Bengo (14) e Huíla (dois).

Nas últimas 24 horas foram também registados cinco óbitos, aumentando o total de mortes para 70, dos quais 40 na província de Luanda, epicentro da doença.

O grupo etário mais afetado é o dos 2 aos 5 anos, com 322 casos e 10 óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos, com 279 casos e cinco óbitos.

Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 2.069 casos, sendo 1.124 na província de Luanda, 634 na província do Bengo, 294 na província do Icolo e Bengo, quatro na província do Huambo, quatro na província de Malanje, quatro na província do Zaire, quatro na província da Huíla e um na província do Cuanza Norte, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos.

O Governo angolano iniciou na segunda-feira uma campanha de vacinação que abrange quase um milhão de angolanos para tentar conter o avanço da doença.

RCR // MLL

Lusa/fim