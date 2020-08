Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga os operacionais feridos "já foram retirados" do teatro de operações naquele concelho do distrito de Braga.

Fonte nos Bombeiros Voluntários de Fafe adiantou à Lusa que os operacionais receberem assistência médica em Fafe.

O alerta para o fogo "numa zona de mato" foi dado às 16.46.

O incêndio está em curso.

