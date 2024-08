De acordo com o Comando Sub-Regional do Douro da Proteção Civil, "o despiste de uma viatura pesada dos bombeiros provocou cinco feridos, todos bombeiros", da corporação do Peso da Régua, cerca das 11:00.

Os bombeiros seguiam na viatura em direção a um incêndio rural no Peso da Régua, acrescentou a mesma fonte, que não soube precisar se os operacionais sofreram ferimentos ligeiros ou graves.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil nacional, o despiste aconteceu na União das Freguesias de Peso da Régua e Godim, mobilizando no socorro 17 homens, oito viaturas e um meio aéreo.

A Lusa tentou, sem sucesso, falar com o comandante da corporação.

