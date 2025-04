A AIE sublinhou, em comunicado, que esta conferência vai permitir analisar as tendências e refletir sobre "as ferramentas necessárias para abordar os riscos tradicionais e emergentes para a segurança energética".

Segundo a agência EFE, entre os participantes que já constam da agenda da agência estão sobretudo ministros e secretários de Estado de cerca de 60 países, bem como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em particular, vão ser abordadas questões como as alterações na procura, na oferta e nas trocas dos principais combustíveis, o acesso à energia e a crescente importância da eletricidade e da energia limpa.

Neste último ponto, serão analisados os problemas das cadeias de abastecimento dos equipamentos necessários ao desenvolvimento destas energias limpas, com enfoque nos metais e minerais necessários para o seu fabrico.

Na ordem do dia vão estar também a resiliência do sistema energético aos efeitos das condições climatéricas extremas e às alterações climáticas, bem como o impacto da inovação tecnológica, especialmente a inteligência artificial.

A abertura da cimeira vai estar a cargo do secretário de Estado britânico para a Segurança Energética, Ed Miliband, e do diretor executivo da AIE, Fatih Birol.

Na véspera do início da cimeira, vai decorrer uma sessão preparatória com 'workshops' técnicos sobre minerais críticos, segurança do gás, o metano e o sistema energético da Ucrânia.

