A construção da nova maternidade nos HUC é "uma decisão errada, numa lógica sucessivamente acumulada de hipercentro hospitalar, com graves consequências para a cidade", afirmou hoje o movimento Cidadãos por Coimbra (CpC), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O comunicado surge depois do anúncio conjunto na terça-feira, feito pelo presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Carlos Santos, e pelo novo presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, um dia depois de ter tomado posse, numa decisão que já tinha sido comunicada pelo Governo ao Hospital em agosto, mas que só se tornou pública agora devido às eleições autárquicas.

"Quem agora consuma esta decisão e se associa ao seu anúncio, naquilo que, saliente-se, o presidente da Câmara denominou de 'parceria estratégica', fica responsável por dar resposta eficiente aos gravíssimos problemas urbanos que ela acarreta", salientou o movimento.

Recordando que sempre defendeu a construção de uma nova maternidade, o CpC realçou que a urgência da sua instalação "agravou-se muito" nos últimos três anos, considerando "lamentável que não tenham sido anunciadas as medidas de emergência para os três anos em que as atuais maternidades terão que continuar a assegurar as respostas às grávidas e aos recém-nascidos".

"Há muito que a decisão está tomada e agora não se pode esperar mais", reconhece o movimento.

No entanto, o CpC salienta que o processo de planeamento e decisão da nova maternidade foi conduzido "de forma pouco transparente" e promete que se irá bater "para que esta seja a última grande obra pública em que a população de Coimbra e os seus representantes não são ouvidos nem respeitados".

A nova maternidade de Coimbra vai ser construída no polo dos Hospitais da Universidade, anunciou na terça-feira o presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Carlos Santos.

O presidente do CHUC espera que a maternidade possa ser inaugurada em dezembro de 2024.

A estimativa quanto ao custo de investimento será de 38 milhões de euros para a infraestrutura e 6,8 milhões de euros em equipamento, acrescentou.

JGA // JEF

Lusa/Fim