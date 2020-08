O número total de mortes no país devido à pandemia da covid-19 cifra-se nos 11.072, detalhou o Departamento de Estatística e Informação de Saúde, citado hoje pela agência EFE.

Segundo aqueles dados, do total de infetados desde o primeiro caso registado a 03 de março, 15.108 pacientes estão em fase ativa e 377.922 já estão recuperados, havendo 1.012 pessoas hospitalizadas em unidades de cuidados intensivos, das quais 740 a respirar apoiadas por ventiladores.

O Chile colocou em marcha há semanas um plano de desconfinamento em cinco etapas, em que a primeira é a quarentena e a partir daí avançará nas outras quatro fases até chegar à atividade normal.

Com apenas 19 milhões de habitantes e quase 2,3 milhões de testes realizados, o Chile é o décimo país com mais infetados do mundo, à frente do Reino Unido e da Itália, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 826 mil mortos e infetou mais de 24,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

