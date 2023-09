No encerramento do debate parlamentar da moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega, o deputado voltou a enumerar os argumentos que motivaram esta iniciativa, que acabou rejeitada, tendo contado com os votos favoráveis apenas de Chega e da IL, a abstenção do PSD e o voto contra de PS, PCP, BE, PAN e Livre.

Pedro Pinto defendeu que "este Governo não serve a Portugal", tem "défice de credibilidade" e está "aos farrapos".

"Se alguém tinha dúvidas, no final deste debate ficaram esclarecidas. O Chega é a única oposição ao Governo socialista", afirmou, defendendo que o seu partido constitui "a solução para Portugal".

"Os portugueses sabem de que lado está o Chega. Somos a voz dos portugueses comuns, que querem uma mudança", apontou, considerando que hoje seria "um dia lindo" para censurar o Governo.

O líder parlamentar do Chega questionou "onde anda o PPD de Sá Carneiro" e considerou que "desapareceu por completo, rendeu-se ao socialismo".

Apontando que "na política não há meios, ou sim, ou não", criticou a abstenção dos deputados sociais-democratas, sustentando que representa "cumplicidade com as políticas socialistas e António Costa".

"O PSD é o partido dos três F: frouxo, fraquinho e fofinho", disse Pedro Pinto.

FM // PC

Lusa/Fim