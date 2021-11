O Conselho de Administração do CHULN anunciou, em comunicado, que se reuniu hoje com os chefes das equipas cirúrgicas do Serviço de Urgência Central que se tinham demitido do cargo em 22 de novembro e que a "grande maioria" das questões relacionadas com organização e distribuição de serviço, estão solucionadas.

"Os chefes de equipa entendem ter condições para continuar a exercer os seus cargos", salienta o CHULN.

HN // JMR

Lusa/fim