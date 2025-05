À entrada da Comissão Nacional do PS, que decorre hoje em Lisboa no rescaldo da pesada derrota do partido nas legislativas que culminou na demissão de Pedro Nuno Santos, Carlos César foi questionado sobre se o PS deve viabilizar o Governo da AD e o seu primeiro Orçamento do Estado.

"Nós estamos confrontados com uma situação similar à legislatura anterior. Se na legislatura anterior o partido vencedor teve uma votação inferior à que teve nesta, o natural é que o Partido Socialista, tendo viabilizado o anterior Governo, viabilize este", respondeu.

Para o presidente do PS, que vai assumir interinamente a liderança do PS até às diretas, que deverão ser em 27 e 28 de junho, "não há dúvidas sobre essa matéria, nem devem subsistir dúvidas sobre isso", remetendo o Orçamento do Estado para a próxima liderança do PS.

"Quanto aos atos subsequentes, caso a caso veremos, e quanto a quaisquer dúvidas que quer o restante do universo partidário, quer o senhor Presidente da República tenham, o Partido Socialista tem a resposta para todas elas", assegurou.

