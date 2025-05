Mamelodi Sundowns e Pyramids empatam na primeira mão da final da 'Champions' africana

Pretória, África do Sul, 24 mai 2025 (Lusa) -- Os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, treinados pelo português Miguel Cardoso, empataram hoje em casa 1-1 com os egípcios do Pyramids, na primeira mão da final da Liga dos Campeões africanos de futebol.