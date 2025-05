"É claro que quando alguém perde está triste, porque é um campeonato em que estamos todo o ano a competir por esse objetivo. Doeu a todo o grupo perder nos momentos finais, mas a vida é isto. Temos uma final amanhã [no domingo], em que tentaremos fazer o nosso melhor para conseguirmos esse título", disse.

Benfica e Sporting defrontam-se na final da 85.ª edição da Taça de Portugal, no domingo, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora, praticamente uma semana depois de os 'leões' celebrarem a conquista do 21.º título de campeão, o segundo consecutivo.

"Claro que os adeptos tinham a ilusão, tal como nós, de podermos conquistar o campeonato, mas não aconteceu. Temos de virar a página e pensar na partida de amanhã, que é importante, que pode dar mais um título para o clube e para os nossos adeptos", acrescentou Otamendi,

O capitão do Benfica, que falava na conferência de imprensa de antevisão da final da Taça, considerou que a vitória do Benfica frente aos rivais seria igualmente importante para os adeptos que apoiam a equipa ao longo de todo o ano.

"Gostaríamos de poder levantar o troféu para todos os adeptos que a cada fim de semana nos apoiam, para nos darem força para podermos levantar o troféu. E é isso que esperamos conseguir amanhã [no domingo]. Espero que, desta vez, as duas equipas possam dar um bom espetáculo, que joguem com grande qualidade e a maior quantidade de tempo possível, que é o mais importante., que não se perca tempo com pausas desnecessárias e que seja possível dar um bom espetáculo para todos", frisou.

Questionado sobre a preparação para a final e para uma eventual decisão nas grandes penalidades, como ocorreu na final da Taça da Liga, em janeiro, quando os 'encarnados' levaram a melhor, Otamendi reconheceu que se trata de um treino específico que é feito ao longo de todo o ano.

"Claro que treinámos os penáltis, como fazemos todas as semanas. Mas, por mais que se pratique, numa partida é sempre diferente. Mas não treinámos os penáltis só agora, treinamos todas as semanas, todo o ano. Mas esperamos que não seja necessário e que possamos definir o resultado nos 90 minutos", disse.

Confrontado com a saída anunciada de Ángel Di María do Benfica após o Mundial de Clubes, Otamendi disse que o extremo ainda pode ajudar a equipa, que o quer ajudar a sair pela porta 'grande'.

"O Ángel Di María é uma lenda aqui no clube, no mundo inteiro, porque, bem, por tudo o que ganhou, pela história que ele tem. E nós, como companheiros, obviamente que tentaremos dar sempre o melhor para que ele seja feliz e possa sair pela porta grande do clube. Mas ele ainda tem algo mais para nos dar", vincou Otamendi.

O Benfica, recordista de triunfos na competição, com 26 troféus conquistados, cumpre a sua 39.ª presença no jogo decisivo, o oitavo frente ao Sporting, que disputa a final pela 31.ª vez, em busca do seu 18.º título.

Esta vai ser a oitava final entre Benfica e Sporting, a primeira desde o trágico embate marcado pela morte de um sportinguista atingido por um 'very light' disparado por um adepto 'encarnado', em 1995/96.

*** Serviço áudio e serviço vídeo disponíveis em www.lusa.pt ***

GR // JP

Lusa/Fim