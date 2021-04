A confirmação foi hoje dada pelo primeiro-ministro, António Costa, na conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

António Costa afirmou que Portugal pode "dar o passo de avançar" com as medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira e explicou que "a aplicação combinada dos dois critérios" -- incidência e ritmo de transmissão - mantém Portugal "claramente no quadrante verde".

"Podemos dar o passo de avançar nas medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira", anunciou.

Em Portugal, morreram 16.859 pessoas dos 822.314 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

