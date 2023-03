"O Centro Comum de Vistos vai mudar para instalações novas, mais modernas e melhor dimensionadas, permitindo, desse modo, melhorar a capacidade e a qualidade do atendimento. A mudança será feita de modo gradual ao longo dos próximos dias", refere uma informação publicada pela Embaixada de Portugal consultada pela Lusa.

A partir de hoje, acrescenta, o atendimento dos requerentes agendados ao abrigo do Balcão Azul já será feito nas novas instalações, a 250 metros do espaço anterior, em Achada de Santo António, mantendo-se o atendimento normal nas atuais instalações. De 20 a 22 de março não haverá atendimento ao público nas atuais instalações, com exceção de "casos de máxima urgência", que serão atendidos nas novas instalações.

"O atendimento será retomado na quinta-feira, dia 23 de março, ainda com capacidade reduzida. Esperamos poder retomar o atendimento em pleno a partir de dia 27 de março, inteiramente nas novas instalações", refere ainda a Embaixada, admitindo "algumas limitações temporárias nos serviços ao longo dos próximos dias", devido à mudança.

O CCV recebeu 16 mil pedidos de vistos em 2022 e concedeu 14 mil, avançou em 06 de março o novo embaixador português em Cabo Verde, Paulo Lourenço, de visita às instalações ainda em funcionamento.

Do total de pedidos, o diplomata explicou que foram concedidos 14 mil vistos através do centro, que funciona desde 2010 na capital cabo-verdiana, e que realiza o processo de pedido de vistos de curta duração para o Espaço Schengen, envolvendo 19 países, incluindo Portugal.

Do total de vistos concedidos, o embaixador informou que cerca de 4.300 foram através das presenças consulares no Mindelo, ilha de São Vicente, e nas ilhas do Sal e da Boa Vista.

"Uma vez mais lembrando que também há uma dimensão de itinerância do Centro Comum de Vistos para recolha e para receção destes pedidos de vistos, o que é muito importante, tendo presente a natureza arquipelágica de Cabo Verde", frisou.

A visita ao CCV foi o primeiro ato público do novo embaixador de Portugal em Cabo Verde, para verificar pessoalmente o serviço prestado aos utentes, assim como as condições de trabalho dos funcionários consulares.

O centro tem sido alvo de várias críticas dos cabo-verdianos, nomeadamente por falta de vagas para entrega dos mesmos ou atrasos nas respostas, com o embaixador a reconhecer que ainda há muitas coisas a serem melhoradas, garantindo, por isso, que o serviço merece toda a atenção e prioridade de Portugal.

"É preciso também deixar claro às pessoas que hoje a procura dos serviços consulares, seja do Centro Comum de Vistos, seja da Secção Consular, é muito acentuada, que está muito para além daquilo que são os nossos recursos de oferta", frisou, prometendo melhorar a eficiência e a qualidade do atendimento.

"E sobretudo, permitir que as pessoas consigam ter mais visibilidade sobre o processo, consigam perceber com que é que podem contar a cada momento, para poder fazer o seu próprio planeamento e gerirem as suas expectativas", reafirmou o embaixador.

PVJ (RIPE) // SB

Lusa/Fim