As eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que se disputam em 25 de outubro, vão ser um "prova de vida" para o partido e o objetivo do líder é "consolidar o CDS como terceira força política", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

Esta desafio vai "embalar o CDS para uma cadeia de crescimento sustentável, provando que à medida que uns celebram" sondagens, os centristas vão "celebrar resultados".

Francisco Rodrigues dos Santos encerrou hoje a escola de quadros da Juventude Popular, que decorreu deste sexta-feira em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, momento que assinalou também a 'rentrée' política do CDS.

Com o líder do CDS/Açores e candidato, Artur Lima, presente na sala, o presidente defendeu que os democratas-cristãos podem "ser a mudança" naquele arquipélago.

"Um voto no CDS nos Açores significa um voto no único partido que consegue tirar a maioria absoluta ao PS" e pode evitar "que os extremismos tenham lugar no parlamento açoriano", frisou.

Já nas eleições autárquicas do próximo ano, Francisco Rodrigues dos Santos quer "somar autarcas, se possível presidentes de câmara, garantir e reforçar as maiorias daquelas câmaras que são presididas pelo CDS e em política de alianças, onde estão a funcionar e bem, permitir que o CDS garanta a renovação dos seus mandatos, conquistar novos e reforçar a sua malha territorial de autarcas de norte a sul e ilhas".

"Somos um partido que quer evidentemente disputar eleições com bons resultados, queremos satisfazer as ambições do nosso partido em eleições mas queremos governar para as próximas gerações", frisou.

Virando-se para dentro, o presidente do CDS assinalou que "o sucesso" do partido "dependerá da direção, mas sobretudo de cada um dos dirigentes e militates do CDS", que apelidou de "os cerca de 40 mil porta-vozes" e "embaixadores" centristas a nível local.

FM

Lusa/Fim