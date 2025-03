"O CDS entende que as eleições devem acontecer o mais rápido possível", para que esta "crise política escusada" seja resolvida, afirmou o também ministro da Defesa Nacional.

Nuno Melo aos jornalistas à saída de uma audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém, onde Marcelo Rebelo de Sousa recebe hoje todos os partidos com assento parlamentar, na sequência da demissão do Governo PSD/CDS-PP causada pelo 'chumbo' da moção de confiança ao executivo.

O líder do CDS-PP disse que os democratas-cristãos são "sensíveis" ao facto de em maio acontecerem as habituais peregrinações a Fátima por volta do dia 13, pelo que preferem que as eleições legislativas antecipadas se realizem a 18.

FM // RBF

Lusa/Fim