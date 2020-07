"Angola e Moçambique, com cerca de mil casos, são exemplos de países que fizeram muito bem no controlo da pandemia tendo em conta a população que têm, e temos de perceber o que estão a fazer bem para replicar noutros países", disse John Nkengasong durante a conferência de imprensa semanal do CDC África.

"A Nigéria é um país muito grande, com 200 milhões de habitantes, e as infeções por covid-19 estão nos 34 ou 35 mil, portanto há que elogiar o governo e o CDC Nigéria, porque sem os seus esforços os números seria enormes, basta olhar para o que está a acontecer no Brasil e na Índia; os números da Nigéria são elevados, sim, mas temos de os colocar em contexto", defendeu o diretor do CDC África.