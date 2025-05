Num artigo de opinião publicado no jornal 'online' Observador, Cavaco Silva reiterou ainda a defesa da postura ética e moral do primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, assim como da sua superioridade técnica e política relativamente aos outros líderes partidários e estabeleceu um paralelismo com a moção de confiança chumbada pelo parlamento e a que ele próprio também apresentou, mas que foi aprovada em 1986.

"Da campanha de suspeições e insinuações movida por partidos da oposição e por alguma comunicação social contra a pessoa do primeiro-ministro -- campanha mais confusa e desinformativa do que esclarecedora -- e, em boa parte, centrada na devassa da sua vida privada, não inferi que Luís Montenegro tenha violado quaisquer princípios éticos ou cometido ilegalidades", sustentou Cavaco Silva.

O antigo Presidente da República e antigo primeiro-ministro considerou que, na forma como Montenegro reagiu às questões suscitadas pela sua empresa familiar, atualmente detida pelos seus filhos, houve "inicialmente um erro de avaliação naquilo que, em tempos de fortíssima concorrência entre os meios de comunicação social, alguns destes exigem conhecer e divulgar sobre a vida pessoal dos agentes políticos".

"Foi um erro que, depois, corrigiu de maneira superlativa, como prova da sua boa-fé", escreveu o antigo líder social-democrata.

