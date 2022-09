Segundo o porta-voz da Delegação Provincial do Interior do Zaire, Sérgio Afonso, citado hoje pela rádio pública angolana, os factos ocorreram na noite de terça-feira no interior da Missão da Igreja Baptista em Angola, onde residia o casal.

"Os meliantes chegaram neste quintal, junto desta residência, onde vivia este casal idoso, agrediram-nos fisicamente usando arma branca e pedras e isto causou a morte do senhor de 78 anos", contou.

As agressões causaram também "ferimentos graves na região craniana da mulher de 75 anos, sua esposa, que foi socorrida para o hospital provincial, onde morreu minutos depois".

Familiares e populares locais manifestaram-se revoltados pelo duplo homicídio dos idosos e pedem por justiça, como referiu o pastor da Igreja Baptista, Mayenza Garcia.

"Claramente o que podemos pedir é justiça porque este casal vivia normalmente. Todos nós ficámos tocados, até aqui não sabemos porque é que aconteceu isso, infelizmente a morte dos idosos foi precipitada", lamentou.

Sérgio Afonso disse ainda que a polícia já desenvolveu ações para a detenção dos presumíveis autores.

DYAS // JH

Lusa/Fim