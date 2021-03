"Informa-se ter sido recebido [o aviso] do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18:00 horas de 31 de março", lê-se na informação divulgada pela autoridade marítima da Madeira.

No documento, a capitania indica que a visibilidade vai ser "boa a moderada", passando a "fraca, por vezes má, durante a noite e manhã".

Quando ao vento, refere que será "variável, fraco a bonançoso, tornando-se de quadrante sul, moderado a fresco durante a noite, por vezes muito fresco a partir do início da manhã, tornando-se de sudoeste durante a manhã".

As previsões do IPMA apontam para uma ondulação de 2,5 metros na costa sul a partir do final da noite, sendo de 1,5 metros na parte norte.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", sugere a capitania.

O IPMA colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo a partir das 03:00 de quarta-feira, passando a laranja [o segundo mais grave de uma escala de quatro], entre as 06:00 e as 12:00 horas, devido às previsões de "períodos de chuva ou aguaceiros fortes e acompanhados de trovoadas".

