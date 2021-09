"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", insiste a autoridade marítima regional na informação distribuída hoje, que tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No aviso, a capitania indica que o vento vai soprar "fresco a muito fresco, por vezes forte", e que a visibilidade no mar será "boa a moderada".

Quanto à ondulação, aponta que as vagas podem atingir os 3,5 metros na costa norte, sendo de 1,5 metros na parte sul da ilha da Madeira.

