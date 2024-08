A campanha para as eleições gerais de 09 de outubro próximo cumpre hoje o quarto dia e o líder da Resistência Nacional Moçambique (Renamo), Ossufo Momade, candidato presidencial, ainda não foi visto em público nas ações do partido.

"O nosso candidato presidencial e líder está num país estrangeiro em missão de serviço", disse à Lusa o porta-voz do principal partido da oposição, Marciano Macome, escusando-se a indicar o país onde se encontra.

"O general Ossufo Momade vai juntar-se à campanha eleitoral no país, esta semana", afirmou o porta-voz da Renamo.

Fonte da administração do canal público Rádio Moçambique disse hoje à Lusa que o principal partido da oposição tem enviado mensagens gravadas de Ossufo Momade de apelo ao voto na sua candidatura presidencial e no partido para as eleições legislativas e provinciais.

"A Renamo tem aproveitado o espaço de tempo de antena que lhe é legalmente reservado", afirmou a fonte.

As ações de campanha da principal força política da oposição têm sido dirigidas por quadros seniores da organização, durante a ausência do seu líder.

Além de Ossufo Momade - o único repetente entre os candidatos a Presidente da República -, concorrem ao cargo nas eleições de 09 de outubro Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder), Lutero Simango, com o apoio do Movimento Democrático de Moçambique (MDM, terceira maior força parlamentar), e Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos), constituído por dissidentes da Frelimo, e pela Revolução Democrática (formada antigos membros da Renamo), ambos sem representação parlamentar.

As eleições presidenciais vão decorrer em simultâneo com as legislativas e de governadores e das assembleias provinciais, em 09 de outubro próximo.

Mais de 17 milhões de eleitores estão inscritos para votar, incluindo 333.839 recenseados no estrangeiro, segundo dados oficiais.

